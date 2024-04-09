أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

تعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
الدولار: 47.52 جنيه للشراء، و47.66 للبيع.
اليورو: 51.48 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.
الجنيه الإسترليني: 60.03 جنيه للشراء، و60.88 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 للبيع.
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 للبيع.
أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 47.75 جنيها للشراء و47.85 للبيع.
أقل سعر في بنك أتش أس بي سي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 للبيع.
سعر اليورو اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.43 جنيه للشراء، و51.65 للبيع.
بنك مصر: 51.43 جنيه للشراء، و51.65 للبيع.
أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 51.67 جنيه للشراء، و51.88 للبيع.
أقل سعر بنك الأسكندرية: 51.43 جنيه للشراء، و51.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
البنك الأهلي المصري: 59.96 جنيه للشراء، و60.20 للبيع.
بنك مصر: 59.96 جنيه للشراء، و60.20 للبيع.
أعلي سعر البنك الأهلي الكويتي: 60.24 جنيه للشراء، و60.48 للبيع.
أقل سعر في بنك الأسكندرية: 58.96 جنيه للشراء، و60.20 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.67 جنيه للشراء، و12.70 للبيع.
بنك مصر: 12.67 جنيه للشراء، و12.70 للبيع.
أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 12.73 جنيه للشراء، و12.76 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 12.25 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.95 جنيه للشراء، و12.97 للبيع.
بنك مصر: 12.96 جنيه للشراء، و12.97 للبيع
أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 13.00 جنيه للشراء، و13.03 للبيع.
أقل سعر في المصرف المتحد: 12.67 جنيه للشراء، و12.96 للبيع.