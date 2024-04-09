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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024
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تعرض «البوابة نبوز» في هذا التقرير أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.

 

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

الدولار: 47.52 جنيه للشراء، و47.66 للبيع.

اليورو: 51.48 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

الجنيه الإسترليني: 60.03 جنيه للشراء، و60.88 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 للبيع.

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 47.75 جنيها للشراء و47.85 للبيع.

أقل سعر في بنك أتش أس بي سي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 للبيع.

 

سعر اليورو اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.43 جنيه للشراء، و51.65 للبيع.

بنك مصر: 51.43 جنيه للشراء، و51.65 للبيع.

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 51.67 جنيه للشراء، و51.88 للبيع.

أقل سعر بنك الأسكندرية: 51.43 جنيه للشراء، و51.65 للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.96 جنيه للشراء، و60.20 للبيع.

بنك مصر: 59.96 جنيه للشراء، و60.20 للبيع.

أعلي سعر البنك الأهلي الكويتي: 60.24 جنيه للشراء، و60.48 للبيع.

أقل سعر في بنك الأسكندرية: 58.96 جنيه للشراء، و60.20 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.67 جنيه للشراء، و12.70 للبيع.

بنك مصر: 12.67 جنيه للشراء، و12.70 للبيع.

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 12.73 جنيه للشراء، و12.76 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.25 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.95 جنيه للشراء، و12.97 للبيع.

بنك مصر: 12.96 جنيه للشراء، و12.97 للبيع

أعلي سعر في البنك الأهلي الكويتي: 13.00 جنيه للشراء، و13.03 للبيع.

أقل سعر في المصرف المتحد: 12.67 جنيه للشراء، و12.96 للبيع.

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