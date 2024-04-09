"الجازولية" تحيي حفلا دينيا في منزل وفاء عامر

أقامت الفنانة وفاء عامر ، حفلاً دينياً، تحت قيادة فرقة "الجازولية" الشاذلية بحديقة منزلها، وذلك لإحياء أخر ليلة وترية في شهر رمضان المبارك.

واقتصر الحفل على حضور العائلة والأصدقاء والمقربين منها، وعدد من أبطال مسلسل "حق عرب" ومخرج المسلسل إسماعيل فاروق، بالإضافة إلي زوجها المنتج محمد فوزي.

وقامت فرقة "الجازولية" خلال الحفل بتقديم وصلة روحانية من الذكر والقصائد الصوفية في حب ومدح رحاب الله، مثل: "الجمال المكي"، "يا أبو إبراهيم"، "محبُ الله"، "في حي الحسين"، "يا سيدة" وغيرها.

من جانبه، قال سالم جابر الجزولي، شيخ الطريقة الجازولية، إن فكرة الحفل جاءت من قبل المنتج محمد فوزي، حيث قد تلقي دعوة منه وللفرقة، لإحياء حفلة دينية لتوديع شهر رمضان، معبرًا عن إمتنانه وسعادته بهذه الدعوة.