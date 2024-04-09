بدعم من قفزة الأوقية.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر لـ3225 جنيها

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، إلى جانب ارتفاع آخر طفيف في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما تترقب الأسواق أية تغيرات في السوق المحلية بعد انتهاء فترة الأعياد.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3210 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3225 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3200 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3210 جنيهات للجرام.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي المستمرة في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بينما ساعد على هذا أيضا ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل طفيف ليسجل حالياً متوسط عند 47.65 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب المحلي فوق المستوى 3200 جنيه للجرام بعد أن ارتفع مع بداية الأسبوع ليتخطى مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام ويخترق المستوى 3200 جنيه ليستهدف حالياً الوصول إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

تترقب الأسواق حالياً أية تغيرات قد تطرأ على السوق المحلي بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد التي تميزت بهدوء واستقرار كبير في أسعار الذهب، ولكن الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي يرى البعض أنه لم يترجم إلى السوق المحلي بعد.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التي سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.

يأتي هذا بعد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أظهر تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% في فبراير.

أيضاً ارتفع العجز في ميزان المدفوعات المصري إلى 410 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع الصادرات البترولية.