"الشامبيونز ليج".. ريال مدريد يرفع شعار الثأر فى مواجهة مانشستر سيتى

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة التى تشهدها القارة العجوز، بين فريق ريال مدريد الإسبانى الذى يصطدم بنظيره مانشستر سيتى الإنجليزى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ففى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى، نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وأصبحت تلك المواجهة كلاسيكو أوروبي بين الفريقين، بعدما ألتقيا ريال مدريد ومانشستر سيتي للعام الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

وتلك المواجهة هى الخامسة بين الفريقين فى الأدوار الأقصائية، وذلك في آخر 9 مواسم "بالشامبيونز ليج".

وتعتبر تلك المواجهة ثأرية بالنسبة لفريق ريال مدريد، بعدما أقصاه مانشستر سيتى من نصف نهائى النسخة الماضية، ليعلن وصوله للنهائى وتتويجة باللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

وكذلك ثأرية أيضا بالنسبة لمانشستر سيتى بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها الريال في نصف النهائي على حساب السيتي في موسم 2021-2022 الذي انتهى بتتويج الملكي باللقب.

وتفوق ريال مدريد 16 مرة من أصل 19 في دور الثمانية، لكنه سيواجه خصما حقق 10 انتصارات متتالية في البطولة.

