إرسال مخدرات ضبطت بحوزة تاجر في المقطم للمعمل الكيميائي

أمرت النيابة العامة، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة تاجر في منطقة المقطم بالقاهرة، إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على عاطل - له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة المقطم.

وعثر رجال المباحث بحوزة المتهم على 3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2 ميزان - سيارة، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ترويج المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.