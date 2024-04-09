قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم محيط مستشفى الشهيد ثابت في مدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط مستشفى الشهيد ثابت في مدينة طولكرم، بعد اقتحام المدينة بعدد من الآليات العسكرية.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في محيط حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم شعفاط في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشرالاحتلال جنوده داخل المخيم، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع المدارس بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي، واستشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.