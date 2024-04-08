الأربعاء.. الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا للاتحاد في الدوري

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس.

ويلتقي الزمالك مع فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز .

ويأتي المعسكر المغلق قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض مزيدا من التركيز على القائمة التي ستخوض المباراة .

كان فريق الزمالك قد تأهل أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .