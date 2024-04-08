ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأربعاء.. الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا للاتحاد في الدوري

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس.

ويلتقي الزمالك مع فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز .

ويأتي المعسكر المغلق قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض مزيدا من التركيز على القائمة التي ستخوض المباراة .

كان فريق الزمالك قد تأهل أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .

الزمالك الاتحاد السكندري كأس الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى