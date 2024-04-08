بحضور الوزراء.. بدء احتفالية مستقبل وطن بليلة القدر

بدأت منذ قليل احتفالية ليلة القدر التي ينظمها حزب مستقبل وطن بأحد فنادق القاهرة، ويكرم فيها حفظة القرآن الكريم، وكذلك تسليم جوائز العمرة.

شارك في الحفل قيادات حزب مستقبل وطن والنائب المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب والنائب أحمد عبدالجواد أمين تنظيم الحزب وعدد من الوزراء على رأسهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

قدمت الحفل الإعلامية الدكتورة هبة جلال أمينة أمانة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن.

وبدأت الفعالية بفقرة غنائية لأحد فرق الانشاد الديني.

