رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة

عقد مجلس إدارة وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بجامعة أسيوط، اليوم الإثنين ٨ أبريل، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، لمناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدة، وخدماتها، والتى شملت موضوعات تخص التدريب، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير.

وفى مستهل أعمال الإجتماع؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على دعم التطور التكنولوجي والصناعي لخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030؛ مشيرًا إلى دور وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU في تقديم العديد من خدمات ريادة الأعمال للمجتمع المحيط، وخدمات تطوير الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا فضلاً عن دورها في تحقيق التعاون مع كافة الجهات والهيئات المنوطة بدعم الإبداع والابتكار في شتى المجالات، لافتا إلى استحداث الوحدة لبرنامج التدريب على تقنيات وأدوات العمل الحر (Freelancing).

وأوضح الدكتور عبدالرحمن حيدر؛ أن الاجتماع ناقش الكثير من الموضوعات الخاصة بالتدريب، والمتضمنة؛ تطوير معمل الحاسب الآلي بمقر الوحدة وتهيئة قاعة عمل لبرنامج التدريب المستحدث (Freelancing)، ومناقشة سياسة الابتكار وريادة الأعمال للجامعة وتطوير مراكز ريادة الأعمال، واعتماد حاضنة الشركات التكنولوجية الناشئة بداية)، والهيكل الإداري الخاص بها وآليات التمويل، ومعسكر جامعة أسيوط لريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة في صيف ٢٠٢٤.

وأضاف الدكتور حمدي زيدان أن الاجتماع تطرق إلي مناقشة موضوعات البحث والتطوير، وسير العمل بمشروع تصنيع المجسمات والوسائل التعليمية الخاصة بالقطاع الطبي، كما تم الحديث عن آليات تطوير معمل التصنيع (Fabrication Lab) وتأسيس المقر الجديد له.

حضر الاجتماع الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس جامعة أسيوط لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمشرف العام علي الوحدة، والدكتور حمدي زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط، وأعضاء مجلس إدارة الوحدة.

