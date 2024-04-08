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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمنى لشغل منصب عميد الصيدلة

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين الموافق 8 من ابريل عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب العميد كلية الصيدلة.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة، أنه وفقا للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم السبت الموافق  27 من إبريل، بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد الكلية، الذى يمتد حتى الخميس 2 مايو ، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، يليه إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، يوم السبت 4 مايو، على أن يبدأ يوم الأحد 5 مايو فتح باب التظلمات والطعون، ويتم يوم السبت 11 مايو الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.

  وتقدم الطلبات إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة جناح (ج) الدور الرابع بالمبنى الإداري، مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن.

الدكتور احمد المنشاوي القائمه النهائيه للمرشحين النهائية للمرشحين جامعة أسيوط عميد كلية الصيدلة