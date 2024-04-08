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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اتحاد الصناعات: ربط الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي بالصناعة يؤسس للتنمية الشاملة

هيثم الهواري
هيثم الهواري
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أكد هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن ربط الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي بالصناعة خلال كلمته بحفل افطار الأسرة المصرية يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية كما يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية دور الصناعة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وقال الهواري، في تصريحات صحفية اليوم ، إن الصناعة وبالأخص التصنيع الزراعي يمثل الأمل في تحقيق التنمية المستدامة حيث يعد من الأهم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب و زيادة عجلة الإنتاج والصادرات ومن ثم تعظيم موارد الدولة من النقد الاجنبي وتوفير السلع بأسعار تنافسية واستقرار الأسواق.

وأشار إلى ضرورة إصدار حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع الخاص وخاصة الشباب نحو الاستثمار في الزراعة والصناعة من خلال اصلاح تشريعي وتسهيلات إجرائية.

وأكد أن القطاع الخاص لديه من الطاقات الإنتاجية والموارد البشرية وفرص واعدة لتحقيق مستهدفات العمل الوطني للفترة الرئاسية الجديدة إذا ما توفرت العوامل المعززة للإنتاج ومضاعفة الصادرات. 

هيثم الهواري اتحاد الصناعات المصرية ربط الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي بالصناعة انطلاقة قوية نحو التنمية الشاملة زيادة عجلة الإنتاج والصادرات