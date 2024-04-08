اسعار الدولار بالبنوك منتصف تعاملات اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8 أبريل 2024 وسط استمرار ألية العرض والطلب في تحديد سعر الدولار بالسوق الرسمي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 47.5 جنيه للشراء، ونحو 47.6 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.5 جنيه للشراء، ونحو 47.6 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء، ونحو 47.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 47.55 جنيه للشراء، ونحو 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه للبيع.