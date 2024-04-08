بالفيديو.. الأرصاد: حالة من التقلبات الجوية وأمطار على مختلف المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويتعمق بشكل كبير اليوم وغدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أن اليوم يشهد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن كميات الأمطار ستزيد بشكل كبير وخاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، موضحة أن المنخفض الجوي سيصاحبه كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل ستكون رطبة، لذلك سيكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

وتابعت، أنه يتوقع سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط، موضحة أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار في انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون الطقس مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع غياب أشعة الشمس.