تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية وكحك العيد في منافذ وزارة الزراعة.. شعبة الحلويات: تساعد في تخفيف الضغط على المواطنين.. وأخصائية تغذية علاجية: يجب عدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الحلويات

في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، أعلن الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الجديدة لتوفير تلك السلع بأسعار مخفضة تشير التصريحات إلى أن الوزارة تنوي ضخ مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الأسماك واللحوم وكحك العيد، في منافذ عدة على مستوى البلاد، بتخفيضات تصل إلى 40% عن الأسعار السوقية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط عن ميزانياتهم.

وقال القرش، في تصريحات صحفية، إن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة سيقوم بتوفير المخبوزات لعيد الفطر وإنتاج الكحك والبسكويت ويتم توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة؛ بهدف إتاحة المنتجات أمام المواطنين، ومن بينها لحوم ودواجن وسكر وأرز وأسماك مدخنة من الرنجة والأسماك بأنواعها، والتخفيضات قد تصل إلى 40% في بعض المنتجات، وذلك من إنتاج القطاعات المنتجة في الوزارة.

وأضاف القرش، أن الوزارة لديها منافذ في جميع المحافظات، ومنها محافظات: البحر الأحمر وسيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات الأخرى، إلى جانب المنتجات التي يتم طرحها عبر المنافذ المتحركة التي يتم إطلاقها من خلال الوزارة وتحت تصرف أجهزة الحكم المحلى في المحافظات.

وفي هذا السياق يقول علاء عبده عيسى عضو شعبة الحلويات، إن أسعار حلوى العيد تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك تكلفة المواد الخام الأساسية مثل الطحين والسكر والزيت، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الوقت الحالي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع موضحًا ان تلك الزيادة تأتي في ظل ضغوطات اقتصادية واسعة النطاق، مما يعزز من صعوبة الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف عيسي: هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى احتمال تراجع الأسعار في المستقبل القريب خاصة ان هناكبعض السلعالغذائيةانخفضسعرها فس السوق بالفعل خلال الأيام الماضية، مما قد يخفف من الضغط على المستهلكين والمصنعين على حد سواء ويسهم في استقرار السوق.

وتابع عيسى، أن منافذ وزارة الزراعة ساعدت بشكل كبير في تخفيف الضغط علي المواطنين خاصة زان الأسعار في تلك المنافذ أقل من أسعار المحلات بنسب تتخطى 25%.

وفي نفس السياق تقول الدكتورة ميار عبدة جابر أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ان تناول كعك العيد بكميات كثيرة يسبب أمراض عديدة مثل السمنة وغيرها لذلك من الأفضل استخدام مكونات صحية في تحضير كعك العيد مثل استبدال السكر الأبيض بسكر بديل طبيعي مثل العسل أو السكر البني، واستخدام الطحين الكامل بدلًا من الطحين الأبيض.

وأضافت جابر في تصريحات خاصة ل “البوابة نيوز”، يجب مراعاة كمية السعرات الحرارية والدهون في كعك العيد لضمان عدم تجاوز الحدود اليومية الموصى بها الي جانب تجنب المواد الحافظة والملونات الصناعية حيث يفضل اختيار كعك العيد الذي يحتوي على مكونات طبيعية وخالية من المواد الحافظة والملونات الصناعية.