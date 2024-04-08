بعد الهجوم على سفارتها بدمشق.. إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام

صرح يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن جميع سفارات إسرائيل غير آمنة بعد هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، بحسب وكالة «تسنيم» شبه الرسمية.

ويُعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق «الأكثر جرأة» في سلسلة من الهجمات على مسئولين إيرانيين في سوريا منذ ديسمبر الماضي، وهو الأكبر أيضًا من حيث عدد القتلى الذين سقطوا.

وعقب الهجوم، هددت إيران بالرد بقوة، مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة. في الوقت نفسه، قام الجيش الإسرائيلي بتعليق الإجازات لجميع الوحدات القتالية ونشر المزيد من القوات لتعزيز وحدات الدفاع الجوي.

وفي التطورات الأخيرة، تم تدمير مقر القنصلية الإيرانية في دمشق جراء القصف الجوي الذي وقع، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، والقيادي محمد هادي رحيمي، هذا الموقف أثار غضب إيران وتعهدت بـ«الانتقام» من المسئولين عن الهجوم.