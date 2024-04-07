صلاح ينقذ ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول، لتعادل مثير مع مضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل ليفربول المباراة مُدركًا أهميتها في حسم الصراع على الصدارة، فبادر بالهجوم منذ صافرة البداية، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب.

أتت ثمار هجوم ليفربول مُبكّرًا، حيث افتتح لويس دياز التسجيل في الدقيقة 23 من متابعة لركلة ركنية.

واصل ليفربول ضغطه على مرمى مانشستر يونايتد، وتوالت الفرص الخطيرة على مرمى الضيوف، لكنّ تألق حارس مرمى مانشستر يونايتد حال دون تعزيز ليفربول تقدمه.

في الشوط الثاني، انتفض مانشستر يونايتد، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 50، من خلال رأسية مُحكمة للاعب برونو فيرنانديز.

واصل مانشستر يونايتد هجومه بحثًا عن هدف الفوز، ونجح في تحقيق مبتغاه في الدقيقة 67، من خلال تسديدةٍ صاروخيةٍ للاعب كوبي ماينو.

في الدقيقة 83، احتسب الحكم ركلة جزاءٍ لصالح ليفربول بعد لمسة يدٍ على هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، ترجمها النجم المصري محمد صلاح بنجاحٍ تامٍّ، مُسجّلاً هدف التعادل الثاني لفريقه.

بفضل هذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف ضد مانشستر يونايتد إلى 14 هدفًا، خلال 15 مباراة خاضها ضد اليونايتد في مختلف المسابقات، بواقع 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة، ليُحافظ على موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف فقط خلف أرسنال المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 51 نقطة في المركز السادس، ليُفوّت فرصة الاقتراب من مراكز دوري أبطال أوروبا.