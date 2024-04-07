بالصور.. استمرار توافد المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ، استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار “في حب مصر نلتقي”، بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وأشار إلى إشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والأسماك، والخضر والفاكهة.

وتأتي أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:

كيلو لحم بلدي 280 جنيها

كيلو لحم مفروم 260 جنيها

كيلو كبده بلدي 250 جنيها

كيلو سمك بلطي درجة أولى 65 جنيها

كيلو بلطي درجه ثانيه 55 جنيها

كيلو بلطي درجه ثالثه 45 جنيها

كيلو بوري 145 جنيها

وكيلو الرنجة ممتازة 120 جنيها

ك الطماطم 5 جنيهات

ك البطاطس 5 جنيهات

ك الخيار 10 جنيهات

ك الجزر 5 جنيهات

ك البصل 10 جنيهات

خصم 50‎%‎ علي جميع أصناف البسكويت

خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع الزيوت

خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع التمور الفاخره

ك الارز المعبأ 27 جنيها

ك السكر 27 جنيها

ك الدقيق المعبأ 24

ك الدواجن 95 جنيها

كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيها

خصم 30‎%‎ على جميع أنواع المفروشات والبيضات

خصم 20‎%‎ على جميع أنواع المكرونات

الخصومات تبدأ من 20‎% ‎ وتصل إلى 50‎%‎

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