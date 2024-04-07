الخميسي والسعدني والشناوي.. تكريم ثلاثة من ملوك الكلام في حفل سحور IMI

الأحد 07/أبريل/2024 - 06:46 م

نظمت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية IMI، حفل سحور أمس بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، على ضفاف النيل في تقليد سنوي شارك فيه نخبة من رموز السياسة والفن والأدب ولفيف من الشخصيات العامة

وتعد شركة IMI، المظلة الإعلامية المالكة لقناة سكاي نيوز عربية، وشبكة العين الإخبارية، وموقع CNN الاقتصادية، وموقع The national .



وشهد الحفل تكريم أسماء ثلاثة من كبار الكتاب والمبدعين من أعلام الصحافة والأدب الساخر خلال القرن العشرين، وهم الشاعر والصحفي الكبير كامل الشناوي، والكاتب الصحفي الكبير محمود السعدني، والكاتب والشاعر متعدد المواهب عبد الرحمن الخميسي.



وتسلم دروع التكريم الكاتب والناقد طارق الشناوي، نجل شقيق الشاعر كامل الشناوي، ونجل الكاتب محمود السعدني، الكاتب الصحفي أكرم السعدني، وخالد الخميسي نجل المبدع عبد الرحمن الخميسي، وشارك ثلاثة من حضور الحفل في تسليم دروع التكريم مع ممثلي العالمية للاستثمار الإعلامي، وهم الفنان سامح الصريطي، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، وعضو مجلس النواب الإعلامية فريدة الشوباشي، كما تم عرض فيديوجراف يبرز جانبا من جوانب التميز والإبداع لدى المكرمين الثلاثة



وفي كلمته خلال الحفل أكد رئيس ادارة التحرير بمجموعة IMI عبده جاد الله، أن هذا الملتقى الرمضاني فرصة مهمة للقاء نخبة وكوكبة من الإعلاميين والسياسيين والأدباء والصحفيين والفنانين، مضيفا أن تكريم مجموعة IMI لرواد الصحافة المصرية في عصورها الذهبية، يأتي تقديرا للدور المهم الذي لعبته هذه القامات في تطوير المجتمع المصري فكريا وأدبيًا.

كما ألقى رئيس تحرير شبكة العين الإخبارية وCNN الاقتصادية أحمد العلوي كلمة نعى فيها الزميل أحمد شوقي العطار الصحفي الاستقصائي بشبكة العين الذي وافته المنية في فبراير الماضي وتم تسليم درع تكريم الفقيد لزوجته وأبناءه خلال الحفل .

بدوره وجه مدير مكاتب مجموعة IMI بالقاهرة سمير عمر، التحية لشعب غزة الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود في وجه آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، كما وجه التحية للصحفيين والإعلاميين العاملين في الخطوط الأمامية في غزة، وعموم فلسطين، لكشف حقيقة ما يدور على الأرض.



وكان من بين حضور الحفل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد الخطابي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد كما حضر الحفل اللواء ياسر وهبة مساعد مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسجلة المصرية.



والمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أ. ح غريب عبد الحافظ وكان من بين حضور الحفل أيضا وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ووزير السياحة والآثار السابق خالد العناني، ومحافظ الإسكندرية الأسبق اللواء طارق المهدي ووزير الرياضة الأسبق كابتن طاهر أبو زيد.

ومن بين الحضور أيضاً الإعلامية «داليا عبدالرحيم»، مقدمة برنامج الضفة الأخرى بقناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، وزوجها الدكتور محمد صلاح أستاذ الاقتصاد ورجل الاعمال.

كما حضر المخرج مجدي أحمد علي، والفنان سامح الصريطي، والفنان كمال أبورية، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، والإعلامي طارق علام، والإعلامية هالة سرحان، وأيضا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمجلات، ورؤساء القنوات المصرية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر.