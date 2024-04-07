محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الاستماع في قضية إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية لإسرائيل

تعتزم محكمة العدل الدولية بدء جلسات استماع أولية غدًا /الإثنين/ في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن القضية رفعتها نيكاراجوا على على ألمانيا، استنادًا إلى مزاعم أفادت بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة، وتستهدف القضية بصورة غير مباشرة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وتأتي جلسة الاستماع غدًا بالمحكمة وسط دعوات متزايدة للحلفاء لوقف إمداد الأسلحة لإسرائيل في ظل استمرار حملتها منذ ستة أشهر في تدمير غزة، ومن المحتمل أن تستغرق المحكمة أسابيع لاتخاذ قرارها الأولي، كما أنه من المحتمل أن تستمر قضية نيكاراجوا لسنوات.

