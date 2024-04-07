عبد الرحيم علي يهنىء القيادات الصحفية الجديدة

الأحد 07/أبريل/2024 - 02:57 م

تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم على رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لمؤسسة "البوابة نيوز" بأصدق آيات التهانى لكافة القيادات الصحفية التي تم اختيارها اليوم الأحد 7 أبريل لقيادة المؤسسات الصحفية المصرية داعيًا لهم جميعًا بالتوفيق فى مهمتهم.

وكتب عبد الرحيم علي بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : اتقدم باسمي وباسم مؤسسة "البوابة نيوز" بأصدق آيات التهانى لكافة القيادات الصحفية التي تم اختيارها اليوم الأحد 7 أبريل لقيادة المؤسسات الصحفية المصرية داعيا لهم جميعاً بالتوفيق فى مهمتهم.

كما توجه بالشكر لكل القيادات التي أدت ما عليها في ظروف حرجة مر بها الوطن وخرجت في التعديلات الاخيرة لتكمل دورها في خدمة مصر بالقلم والعقل داعيًا لهم باستمرار العطاء.