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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توزيع 1000 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ

توزيع شنط رمضان في
توزيع شنط رمضان في كفرالشيخ
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أعلن، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 1000 شنطة رمضان(مواد غذائية)، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز بيلا والحامول وبلطيم، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الإجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الإجتماعي، مؤكدًا على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور شريف هيكل مدير إدارة الشئون الإدارية، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وآلاء خفاجي، مدير الطفولة والأمومة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خلال شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك محافظ كفرالشيخ الأسر الأولى بالرعاية