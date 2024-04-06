رئيس جامعة طيبة التكنولوجية: حفل إفطار الأسرة المصرية يعزز التلاحم الوطني.. صور

شارك الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر، ونواب البرلمان والشيوخ، رؤساء الجامعات التكنولوجية والحكومية والخاصة والأهلية وعدد من الشخصيات العامة، والمواطنين.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته بحضور تلك المناسبة بتشريف فخامة رئيس الجمهورية، مشيدا بهذا الحفل الذي يعد مناسبة تقليدية مميزة تجمع مختلف طوائف المجتمع، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لم شمل المصريين كل عام في هذا الإفطار المميز، مما يبرهن على أن مصر وطن عظيم يجمعه الخير والسلام والمحبة.

وكان الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وأسرة الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والجهاز الإداري، قد هنأوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية جديدة، معربا عن ثقته في قدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات وقيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أنّ التاريخ سيذكر بكل فخر دور الرئيس السيسي في حماية البلاد والدفاع عنها والحفاظ على وحدتها الوطنية والعبور به في مرحلة صعبة من التاريخ إلى بر الأمان، مشيدا بما حققه الرئيس السيسى من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، خلال الفترة السابقة.

وجدد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، العهد للرئيس السيسي للمضي خلف قيادته، والعمل بكل قوة من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، كما ثمن رئيس الجامعة المشاركة الواسعة والإيجابية للشعب المصري، وخاصة منسوبي جامعة طيبة التكنولوجية في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا إياها تعبيرًا عن وعيهم بأهمية هذه المرحلة وتطلعاتهم للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات.

حفل الإفطار (1)

حفل الإفطار (5)

حفل الإفطار (4)

حفل الإفطار (3)