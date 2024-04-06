بالصور.. تفاصيل حضور الرئيس السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور عددا من الوزراء وكبار رجال الدولة ونواب مجلسي النوب والشيوخ فضلا عن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والثقافة والإعلام.

وألقي الرئيس كلمة جاءت أبرز رسائلها:

سعيد بوجودي في إفطار الأسرة المصرية والروح الطيبة

أعبر عن عظيم امتناني بالحضور الكريم

أديت اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب

الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والعمل بتفان

أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة

نسعى أن تكون مصر في صدارة الأمم

على الرغم من التحديات إلا أن إرادة المصريين

تحية واعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية

سواعد أبناء مصر شقت الصخر

الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات

تحية لكل علماء مصر

نمر بمرحلة بها تطور كبير بالمنطقة والعالم أجمع سيكون لها تأثير

نحن بحاجة للاستمرار في الحوار الوطني

قلبي حديد بالله وبالناس