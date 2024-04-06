ضبط دواجن فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة بالعريش

شنت مديرية التموين بشمال سيناء اليوم حملة تموينية مشتركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وادارة تموين العريش ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة للمرور على الأسواق والمحلات العامة ومحلات الجزارة والدواجن.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ورأفت العبد مدير المديرية بتكثيف الحملات التموينية المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الدواجن غير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى بالإضافة الى تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدد ٢ محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

كما قامت حملة تموينية أخرى من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين العريش بالمرور على المخابز البلدية والسياحية ومتابعة سيارات الخضار والفاكهة الواردة من خارج المحافظة والتزامها بدخول السوق والتأكد من الفواتير والأسعار واسفرت الحملة عن تحرير عدد ١ محضر عدم إعلان عن الإسعار وعدد ٢ محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وقامت إدارة الرقابة التجارية بالمرور على محلات أسماك الرنجة والأسماك المدخنة، وأخذ عينات وإرسالها الى معامل وزارة الصحة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.