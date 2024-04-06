مصطفى شعبان : حريق ديكور مسلسل المعلم عملنا صدمة وغيرنا في مواقع تصوير السيناريو

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن حريق ديكور مسلسل المعلم سبب لهم صدمة جميعا، موضحا أن الحريق حدث بعد انتهاء تصويرهم مشاهد بحوالي ساعتين، مضيفا: "جات لى مكالمة إن في حريق في ديكور الحارة وبعدين دخلت على ديكور الشادر وخلصت عليه ووصلت العمارات وطول الوقت بنكلم بعض على الديكور".

وأوضح شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الخسائر كلها في الحريق مادية وموضوع الحريق أثر جدا على التصوير والناس حالتهم اثرت علينا، قائلا: "حصل جوانا لخبطة وقلنا نكمل فين عندنا شادر وعندنا حارة وفي مشاهد لازم تتصور في هذه المواقع واتحرقت".

واستكمل: "عملنا جلسات عمل مع المؤلف والمنتج والمخرج وعملنا تحايلات في سياق الدراما وغيرنا المواقع والحريق هو عطلنا ولغاية الآن بنصور وسبب الحريق لسه في التحقيق ولا يمكن اتخيل سبب الحريق وكله هيظهر في التحقيق".