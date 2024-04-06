بالأسماء.. الجالسون بجوار السيسي على مائدة إفطار الأسرة المصرية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور عددا من الوزراء وكبار رجال الدولة ونواب مجلسي النوب والشيوخ فضلا عن عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والثقافة والإعلام.



وجاء أبرز الحضور على مائدة الرئيس السيسي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.



وفي سياق آخر وجه الرئيس عبد لفتاح السيسي، خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف احتفاء بليلة القدر، التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأهر تقديرا لجهوده في تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف، قائلا: " أتوجه بالتهنئة، لحفظة كتاب الله، وبالتحية إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف".

وأضاف الرئيس: "ونحن نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة.. أتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ وطننا، وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين وأن يرحم ويتقبل شهداءنا راجين من الله -عز وجل- أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خيـــر وصالـح وطننا العـزيز".

وتابع الرئيس: "كما لا يفوتني، أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة مشددا على أن مصر لن تتواني عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع ومؤكدا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

