الدوري الإنجليزي.. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره برايتون على ملعب أمريكان إكسبرس كوميونيتي، إذ تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البرازيلي جابرييل جيسوس هجوم الجانرز أمام النوارس، بجانب الألماني كاي هافيرتز، وبوكايو ساكا.

ويسعى الفريق اللندني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، إلى مواصلة تضييق الخناق على ليفربول ومانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالفوز على برايتون في عقر داره.

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ70 نقطة من 30 مباراة، بالتساوي في عدد النقاط مع مانشستر سيتي صاحب مركز الوصافة من 31 لقاء، بينما يأتي برايتون عاشرًا وفي رصيده 43 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل جيسوس.