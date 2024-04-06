"الزراعة" تصدر العدد السادس عشر من مجلتها الشهرية «MALR» عدد أبريل ٢٠٢٤

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السادس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أبريل ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية في سيناء، وذلك من خلال ملف خاص بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

وألقى العدد الضوء على توجيهات الرئيس السيسي بخفض أسعار السلع، واتفاق الدكتور مصطفى مدبولي مع التجار والمصنعين، بالاعلان عن خفض السىلع بنسبة 30% بعد عيد الفطر المبارك، كما استعرض ايضا جهود وزارة الزراعة، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الصدد من خلال معرض خير مزارعنا لأهالينا.



وشمل العدد الجديد عدد من الملفات الهامة على رأسها التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماشية، والخريطة الصنفية لمحصول القطن في الموسم الجديد، فضلا عن اهم التوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر ابريل.

وحوار هذا العدد مع الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي والدكتور أحمد عصام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حيث يلقيان الضوء على مسيرة إنتاج التقاوي والرقابة على صناعتها.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1ScdcvwOhknSfJXIwPNPM4hr8guL9lVn9/view?usp=drivesdk