وزير المجالس النيابية ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم.

ووقال وزير المجالس النيابية ان الراحل من أساطين القانون وأحد أبرز القامات القانونية والتشريعية، حيث عمل وكيلا للنائب العام، وأستاذاً للقانون الجنائي بجامعة القاهرة، ثم وزيراً للتربية والتعليم، ثم رئيساً لمجلس الشعب. وخلال مسيرته القانونية تميز وسط أقرانه من عمالقة القانون بمكانة فريدة وعالية جعلت منه مثلاً وقدوة في كافة المجالات التي عمل فيها سواء القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، حتى أصبح قامة وطنية مشرفة في كافة المحافل الدولية.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.