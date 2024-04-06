تكريم 926 طفلا من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب شوبر بطنطا.. صور

نظم مركز شباب شوبر التابع لإدارة طنطا بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، واحتفالاً بليلة القدر و تكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبدالمنعم شباب عضو مجلس النواب، حيث تم تكريم نحو 926 من حفظة القرآن الكريم.

وجاء حفل تكريم وتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب شوبر بإشراف الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا ومجلس إدارة مركز الشباب وتم تقديم جوائز ماليه وعينية للفائزين .

جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والعاملين بالشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب شوبر واعداد كبيرة من الاهالي والطلاب المكرمين وذويهم.

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