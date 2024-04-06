وزير خارجية الأردن: لا ينبغي السماح لحكومة نتنياهو بأن تحكم على المنطقة بمزيد من المعاناة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إنه "لا ينبغي السماح للحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي يهيمن عليها المستوطنون العنصريون، بأن تحكم على المنطقة بمزيد من الموت والمعاناة".

وأضاف الصفدي، في تصريحات إعلامية اليوم السبت،أن على إسرائيل أن تواجه العواقب المترتبة على المذبحة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي ردّه على إعلان إسرائيل زيادة المساعدات لغزة عبر الأردن، قال الصفدي "سمعنا هذه الوعود سابقا ولا نتأكد من صحتها حتى نراها على أرض الواقع، وسننتظر ونرى إن كانت إسرائيل ستتخذ خطوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".