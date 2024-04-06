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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خلال احتفالية الأوقاف بـ "ليلة القدر".. الرئيس السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر
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كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم السبت، الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وبدأت قبل قليل، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف احتفالًا بليلة القدر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ أيمن عقل.

ويشارك في الاحتفالية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المسابقه العالميه للقران الكريم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر