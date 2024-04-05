سمية الخشاب لـ البوابة نيوز :«رجلي وارمة وعندي تمزق في الأربطة بسب برنامج رامز جلال وهقاضيهم كلهم»

قالت النجمة سمية الخشاب إنها مازلت تعاني حتي الأن من أصابتها مع رامز جلال وأضافت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : أُصبت بتمزق في الأربطة في كتفي الشمال وكسر عند "كعب القدم" وكدمات في جسدي كله وبعد عودتي من السفر ظللت أكثر من عشر أيام متوقفه عن تصوير المسلسل تماماً بسبب إنني كنت لا أستطيع الوقوف علي قدمي نهائياً وأشارت الى أن ما تم عرضه أثناء الحلقة ليس كل الحقيقة فهم قاموا بحذف الكثير من الحلقة وأنا كنت لا أعرف أنه مقلب تماماً ولا حتي أيتن عامر سوف تكون معي في الحلقة وكل ذلك موجود معي عبر تطبيق الواتساب بيني وبين معدة البرنامج

واعتبرت أن ما حدث معها في برنامج رامز هو عدم أمانة وأذية لي واستهتار بي كأنسانه وبصحتي وبحقوق الأنسان وأنا أخذت أجراء ضد البرنامج بأكملة وقدمت بلاغ للنائب العام