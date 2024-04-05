عضو الأعلى للطرق الصوفية لمملكة الدراويش: الصوفي هو من انشغل بالآخرة

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الدرويش هو من ابتعد عن الدنيا وانشغل بالآخرة ويطلق عليه في الطرق الصوفية في مصر اسم المريد"

وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أننا نرفض التعامل بقسوة مع المجذوب، إنما نعامله بالحسنى وننصحه بأن الإسلام يأمرنا بالنظاقة وحسن الثياب.

وأكمل أبو هاشم، أن الإنسان المسلم الصوفي لا بد أن يكون في أفضل مظهر، والدين امرنا بأن نأخذ زينتنا عند كل مسجد.

واختتم أن مصر بها 15 مليون درويش.. وكل من اتجه للتصوف ترك الدنيا ومنافعها وسار في طريق الزهد وهناك فرق بين الدرويش والمجذوب.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.