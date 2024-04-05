"زي النهاردة".. اشتعال الصراع بين "الباشا" وعمر مكرم ينتهي بنفي الأخير إلى طنطا.. استقالة تشرشل بعد معارك سياسية وحرب عالمية.. وتسريبات "وثائق بنما" تنهي الحياة السياسية لرئيس الوزراء الآيسلندي

في مثل هذا اليوم 5 أبريل وقعت أحداث سياسية كانت لها تأثيرات فارقة.

البوابة نيوز تسلط الضوء على أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم عبر التاريخ، ما بين معارك سياسية وحوادث كبيرة كانت مأسوية شهدها العالم "زي النهاردة".

1822.. إبعاد عاد عمر مكرم إلى طنطا

قبل نحو مائتي عام، وبالتحديد في 1822 كانت مصر على موعد مع الصدام الأكبر بين محمد علي باشا، والزعيم الوطني عمر مكرم، بعدما شعر "الباشا" وهو اللقب الأشهر لمحمد علي وقتها بازدياد شعبية عمر مكرم بشكل كبير، الأمر الذي يجعل عرشه على مصر في خطر، ليقرر في مثل هذا اليوم 5 أبريل 1822، إبعاد عمر مكرم عن القاهرة تمامًا ليستقر في طنطا.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها محمد علي باشا إبعاد عمر مكرم، فقد أصدر قرار سابق في 9 أغسطس 1809، بنفي عمر مكرم إلى دمياط، وتلك المشاحنات بين الباشا وعمر مكرم كان سببا رئيسيا فيها هو المشايخ المحيطون بالباشا في ذلك الوقت، والذين لطالما دبروا المكائد للايقاع بين الزعيم الشعبي عمر مكرم ومحمد علي باشا، والتي كان آخرها الوشاية للباشا بأن عمر مكرم هدد بتحريك ثورة شعبية ضد محمد علي ورفع الامر إلى "الباب العالي" وهو لقب السلطان العثماني آنذاك، فقام الباشا بعزله من نقابة الأشراف ونفاه إلى دمياط فى 9 أغسطس 1809، وظل فى منفاه نحو 10 سنوات، وعاد إلى القاهرة فى 9 يناير 1819، إلا أن وجود عمر مكرم لم يكن يريح "الباشا" ومشايخه، ليقرر محمد علي نفيه من جديد إلى إلى طنطا فى 5 إبريل 1822 وتوفى فى العام نفسه.

1955.. استقالة تشرشل رجل الحرب العالمية

عرف بخطبه الرنانة وفصاحته وقدرته على إشعال مشاعر المواطنين حيث قاد الحكومة البريطانية في وقت عصيب إبان الحرب العالمية الثانية ودخل في معارك كلامية كبيرة من الفوهلر أدوف هتلر، ولعل ذلك ما دفع البريطانيون لاختياره كواحد من أعظم مائة شخصية بريطانية، بحسب استطلاع قامت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"سنة 2002.. انه ونستون تشرشل الذي تقلد منصب رئيس الوزراء في بريطانيا مرتين، الأولى من مايو 1940 حتى يوليو 1945، والثانية من أكتوبر1951 إلى أبريل 1955، وقدم استقالته في مثل هذا اليوم 5 أبريل 1955، ليخلفه على رئاسة الوزراء أنتونى إيدن.

ورغم أنه سياسى بارز قاد بريطانيا في أصعب المراحل في تاريخها واستطاع تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية، إلا كلماته الرنانة وخطبه وعباراته المصاغة بعناية هي من قادته لنيل جائزة نوبل عام 1953 في الآداب عن كتبه المهمة في التاريخ.

كما شهد يوم 5 أبريل العديد من الأحداث، التي نوجزها في التالي:

1799 - الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في الصعيد.

1822 - إبعاد عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا.

1955 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.

1973 - إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.

1980 - السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.

1984 - لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.

1988 - اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية «الجابرية» أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت، ودامت عملية الاختطاف 16 يومًا قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة.

1999 - ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعدادًا لمحاكمتهما بسبب الاشتباه بتسببهما بتفجير طائرة بان أم الأمريكية فوق لوكربي عام 1988.

2007 - الإفراج عن 15 جنديًا بريطانيًا كانوا محتجزين في إيران.

2014 -

العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار زُحل، وهو إنسيلادوس يتمتَّع بمحيطٍ من المياه السائلة أسفل سطحه المُتجمد.

إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.

2016 - استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.