تحقيقات موسعة في مقتل فرد أمن وإصابة عامل بمشاجرة بالمطرية

فتحت نيابة المطرية تحقيقات موسعة في ضبط متهمين بقتل فرد أمن إداري والاستعلام عن الحالة الصحية لاصابة عامل وطالب فى مشاجرة بمنطقة المطرية.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من احد المستشفيات بإستقبالها فرد أمن إدارى توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤال (شقيقه)، اتهم كلٍ من (عامل، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.