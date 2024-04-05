البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيسة دير "العذراء" بحارة زويلة

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة تاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، ومعها الراهبة تاماف بيلاچية التي كانت قد ناقشت رسالة دكتوراه عن تاريخ الدير في حارة زويلة والنوبارية، وبدأت في عمل أرشيف خاص عن الدير وتاريخه وقدمت لقداسته نسخة من الرسالة.

وحضر المقابلة القس باسيليوس صبحي الذي أشرف على الرسالة، والدكتور سينوت دلوار مدير معهد تاريخ الكنيسة.

ويذكر أن البابا قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، سفير دولة الڤاتيكان بالقاهرة، الكاردينال نيقولاوس تيفن.

وقدم السفير للبابا للتعارف مونسنيور چوزيف فورو مستشار وقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الڤاتيكان.

كما هنأ الضيفان البابا بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.