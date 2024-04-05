عبور 245 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن عبور 59 شاحنة، عبارة عن 30 شاحنة مساعدات و8 شاحنات مواد غذائية وشاحنتي بطانيات و9 شاحنات مياه و5 شاحنات مواد تنظيف وشاحنة أحذية وملابس و3 شاحنات طحين وشاحنة حليب وشاحنة مستلزمات طبية، بالإضافة إلى 25 شاحنة قطاع خاص لتقديمة لقطاع غزة.

وأضافت الهيئة، في بيان رسمي، أنه عبر من خلال معبر كرم أبو سالم 186 شاحنة، من بينها 134 شاحنة مساعدات و34 مواد غذائية و60 طحين و8 مواد تنظيف و3 أدوية و2 مستلزمات طبية و1 أجهزة طبية "كراسي متحركة" و8 ملابس وأحذية، و8 فرشات و5 مواد غذائية تتبع للهلال الإماراتي، و4 شاحنات تتبع الهلال الإماراتي وشاحنة أدوية تتبع الهلال الإماراتي بالإضافة إلى 52 شاحنة قطاع خاص لتقديمة لقطاع غزة.