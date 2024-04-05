كيربي: واشنطن تراجع تقارير عن احتمال استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في قصف غزة

قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر في تقرير إعلامي يفيد أن إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف القصف في غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال كيربي أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة جارية، وأضاف أنه لن يتوقع وجود أثر محدد على هذه المناقشات بعد الضربة الجوية التي قتل فيها موظفي منظمة الطبخ العالمي في قطاع غزة.

وأكد جون كيربي على ضرورة دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة قائلا: "ما زلنا نناقش جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بحرا".