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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود حلاقا لإنهاء حياته شنقًا ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهي حلاق سوداني حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين العثور على جثة حلاق سوداني مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة 

بعمل التحريات تبين أن أزمة نفسية سبب أقدام المتوفي على إنهاء حياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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