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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إسرائيل تخلي سفاراتها حول العالم تأهبا لأي هجمات إيرانية

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران
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تداولت وسائل إعلام عبرية أنباء عن بدء الكيان الإسرائيلي المحتل عمليات إخلاء سفاراته حول العالم، متأهبة لأي رد فعل محتمل من إيران، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

من جانب آخر، أعلن حزب الله اللبناني قصفه موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن هذا الحادث حتى الآن.

وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث يرتفع عدد الشهداء جراء هذه العمليات إلى أكثر من 32 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 74 ألف إصابة.

إيران حزب الله الاحتلال الإسرائيلي غزة