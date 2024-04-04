جاكسون يقود هجوم تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الخميس، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، إذ ينطلق اللقاء في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود السنغالي نيكولاس جاكسون، هجوم البلوز أمام اليونايتد، بجانب الشاب كول بالمر والأوكراني ميخايلو مودريك.

ويحتل فريق تشيلسي، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المرتبة السادسة وفي رصيده 48 نقطة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو - ديساسي - بدياشيلي - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو - كونور جالاجير

وفي الهجوم: ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون - كول بالمر.