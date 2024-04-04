راشفورد يقود التشكيل المتوقع لليونايتد فى قمة تشيلسي

يحل فريق مانشستر يونايتد، فى تمام التاسعة والربع، من مساء اليوم الخميس، ضيفًا ثقيلا على نظيره تشيلسى، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز فى مباراة الدور الأول، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع ان يخوض مانشستر يوناتيد اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- أرون بيساكا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي- كوبي ماينو- برونو فرنانديش- مايسون ماونت.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما يحتل البلوز المرتبة الثانية عشرة بفارق 8 نقاط أقل.

تشير الإحصائيات إلى سوء مستوى دفاع مانشستر يونايتد، الذي يعد ضمن أسوأ 4 فرق في البريميرليج هذا الموسم.