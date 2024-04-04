نائب وزير الخارجية الروسي: الأزمة الأوكرانية قد تتجاوز الحدود الجغرافية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الخميس، إنه بسبب التصرفات المغامرة لإحدى دول الناتو، فإن الأزمة الأوكرانية قد تتجاوز حدودها الجغرافية.

وأضاف: "نتيجة للتصرفات المغامرة التي تقوم بها دولة أو دولتان أعضاء في الناتو، فإن الأزمة الأوكرانية قد تتجاوز حدودها الجغرافية وتكتسب نطاقًا مختلفًا تمامًا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأشار الدبلوماسي إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، تشير إلى التوجه نحو طريق التصعيد في ظروف يعاني فيها الغرب من هزيمة استراتيجية “على الأرض”.

وفي وقت سابق، أشارت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن حلف شمال الأطلسي جعل من روسيا هدفا لسياسته العدوانية، ولا يستخدم الحلف أوكرانيا إلا كأداة مناهضة لروسيا.