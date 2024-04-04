فلسطين.. إطلاق نار بشكل مكثف شمال محافظة الوسطى من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار بشكل مكثف شمال محافظة الوسطى من قطاع غزة، تزامنًا مع استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط القطاع .

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة اليوم، فاقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وقامت باعتقال 3 شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في البلدة ، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين وداهمت منزل مواطن فلسطيني داخل البلدة.

كما شهدت منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة حملة تدمير ونسف، قام بها الاحتلال الإسرائيلي على عددًا من المنازل.

واستشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقطنه نازحين في رفح الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.