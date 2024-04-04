بعد تنصيبه لولاية جديدة.. محمد عبلة يرصد أهم مطالب الفنانين من الرئيس السيسي

رصد الفنان المصري محمد عبلة أهم مطالب العاملين بالقطاعات الثقافية والفنية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

وقال "عبلة" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنه مازالت حتى الآن الدولة هى اللاعب الأكبر والأهم فى مجال الثقافة والفن بما تملكه من إمكانيات، من قاعات عرض، وفرص ثقافية كبيرة، مطالبًا بإلحاح زيادة ميزانية وزارة الثقافة حتى يصبح هناك مرونة، مؤكدًا أنها ضعيفة جدًا مما يجعل معظم الأماكن الفنية والثقافية لا تقدم الخدمة المرجو منها بشكل منتظم.

وأضاف "عبلة" أن الاهتمام بالجانب الاقتصادى للثقافة، وتسويق المنتج المصري من فن التشكيلي وابداعات بشكل عام، أصبح ضرورة، لأن الاعتماد الوحيد على ميزانية الوزارة.

كما طالب الفنان الكبير بمعافاة الخامات والأدوات الخاصة بالمناهج الدراسية لكليات الفنون من الضرائب بشكل نهائي، لأنه مازالت الجمارك المصرية تعامل الأدوات الفنية من أوراق وفرش وألوان معاملة الكماليات، موضحًا أنها تعرقل العملية التعليمية.

واختتم حديثه: "أطالب بتنشيط الجانب الحواري والجدلي في الحياة الثقافية المصرية، لأنه لا يوجد فن أو ثقافة دون جدل".