«جوهر» مساعدًا لمدير «الرعاية الصحية» لشئون المتابعة والاتصال

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور علي جوهر، مساعدًا للمدير التنفيذي لشئون المتابعة والإتصال.

والدكتور على جوهر، طبيب أسنان خريج كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، عمل كطبيب أسنان بمستشفيات وزرا ة الصحة بالدقهلية وشغل عدد من الوظائف الإدارية ببعض المنشآت التابعة لمحافظة الدقهلية، ثم انتقل للعمل بالمكتب الفني لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان في عام 2016.

ثم انتقل للعمل عضوًا بالمكتب الفني للسيد الدكتور وزير الصحة والسكان في عام 2016.

كما شغل منصب المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل في عام 2019، ثم مديرا للمكتب الفني لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد في نهاية عام 2019 مع بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، ثم نائبا لمدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد عام 2020، ثم مديرا للمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية في عام 2021، ثم مدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة في عام 2023.

حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة المنصورة، ثم حصل على دبلومة جودة الرعاية الصحية عام 2015، ثم ماجستير لوجستيات إدارة المستشفيات من الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2024، كما حصل على عدد من الدورات العلمية والإدارية داخل القطر والمصري وخارجه.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد.

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

أكد أحمد السبكى، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.