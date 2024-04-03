ننشر قرارات وزارة السياحة بشأن إخطار تحركات المجموعات داخل مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، عن إيقاف العمل بالإخطارات الورقية لتحركات السائحين داخل مصر بداية من 15 أبريل الجاري، وبذلك يتحتم على الشركات السياحية تقديم إخطار إلكتروني قبل تحرك المجموعات السياحية.

وعقد أمس، بمقر الإتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعا برئاسة الدكتور خالد شريف مساعد وزيرالسياحة والآثار للتحول الرقمي وبحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وأعضاء لجنة التسيير، والمستشار الأمني للإتحاد والغرف و قيادات قطاع شرطة السياحة والآثار وممثلي الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، وذلك في ضوء الاستعدادات النهائية لصدور القرار الوزاري الخاص بمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية للمنطقة المركزية مع وزارة الداخلية.

خلال الاجتماع تقرر إيقاف العمل بالإخطارات الورقية لتحركات السائحين داخل مصر بداية من 15 أبريل الجاري، مع الإكتفاء بالإخطار المميكن المرسل من الشركات السياحية لمباحث الشركات من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية من تاريخ اليوم وعدم ضرورة ارسال الإخطار باليد مرة اخرى طالما هناك موافقة على الأخطار الممكن من مباحث الشركات.

كما تقرر تنظيم عدة دورات تدريبية لكافة الشركات السياحية التي تعمل على المنظومة من خلال أجهزة التشفير لمدة 4 أيام تبدأ من 2024/4/15 حتى 2024/4/18 بقاعة التدريب بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بواقع 2 دورة تدريبية في اليوم.