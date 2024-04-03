إيران تعلن رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده تعلن قريباً شكوى قانونية ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء، حيث أوضح دهقان أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيتخذ قرارًا بشأن هذا الموضوع، لكن سيتم الإعلان قريباً عن القرارات القانونية المتعلقة به.

وأضاف دهقان، أن إيران بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسيتم إصدار إعلان في أقرب وقت ممكن.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد عقد اجتماعاً برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي كان قد نفذ قصفاً استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل ومقتل 13 شخصاً بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين و6 مواطنين سوريين.