أرسنال يعتمد على خط هجومة فى التشكيل المتوقع أمام لوتون تاون

يستضيف فريق ارسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، نظيره لوتون تاون، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ31 "جولة تصحيح المسار"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مواجهة الدور الأول قد شهدت غزاره تهديفية من قبل الفريقين بـ7 أهداف، حقق خلالها فريق أرسنال الفوز فى الدقائق الأخيرة بأربعة أهداف لثلاثة، وذلك على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الـ15.

ومن المتوقع أن يخوض أرسنال اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- ويليام صليبا- جابرييل- جاكوب كيويور.

خط الوسط: جورجينوا- ديكلان- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- كاي هافرتز- جابرييل خيسوس.

ويسعى فريق أرسنال لتحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط، لضمان بقائه فى المنافسة على لقب البريميرليج، بعد التعادل فى الجولة الأخيرة فى قمة الدوري الإنجليزى مع مانشستر سيتى، سلبياً بدون أهداف.

هذا التعادل أسقط فريق أرسنال من قمة البريميرليج، بعد أن كان يحتلها بفارق الأهداف عن غريمه ليفربول، ليترك الريدز يغرد وحيدًا فى الصدارة بفارق نقطتين، وابتعد السيتى بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.

ويحتل فريق أرسنال وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 20 جولة، حضر التعادل فى 5 مباريات، وتعرض للهزيمة فى 4 مواجهات، وسجل 70 هدفا واهتزت شباكه فى 24 مناسبة.

بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الـ 18 برصيد 22 نقطة، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 7 جولات، وهزم فى 18 جولة.

